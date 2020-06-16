МЗС опублікувало рекомендації українцям, які планують подорожі за кордон

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Міністерство закордонних справ опублікували рекомендації для українців, які найближчим часом планують виїхати за кордон, інформує Громадське, передає NNS.

Про це йдеться на сайті Консульської служби.

Насамперед МЗС рекомендує українцям не їхати за кордон без нагальної потреби, бо пандемія коронавірусу триває.

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Але якщо ви вже запланували подорож, найголовніше — переконайтеся, що ви зможете потрапити у цю країну.

«Зв’яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку, та уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання. Ситуація може змінюватись, тож, перебувайте з оператором на постійному зв‘язку. Паралельно зв’яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож, а також із представництвом цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати найповнішу та найактуальнішу інформацію щодо чинних карантинних обмежень», — радять у відомстві

Також МЗС рекомендує переконатися, що ваш страховий поліс покриє витрати у різних надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі інфікування коронавірусом.

Радять дипломати взяти і додаткові кошти, запас медичних препаратів, перевірити стан здоров’я перед поїздкою. Якщо ви вже за кордоном, МЗС просить зареєструватися у системі ДРУГ — Добровільна реєстрація українських громадян.

Також на сайті Консульської служби є інтерактивна мапа, на якій можна подивитись, які країни пускають українців і за яких умов, а до яких країн поки в’їхати не вийде.

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