Скільки у травні заробив Зеленський та його команда

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«Слово і діло» пропонує подивитися, скільки заробив президент Володимир Зеленський і керівники ОПУ у травні, передає NNS.

Так, зарплата президента в травні була, як завжди, 28 тис. грн – жодних премій або надбавок.

Найвища зарплата в травні була в керівника Офісу президента Андрія Єрмака – 42 тис. 161 грн. Його оклад становив 17 тис. 052,63 грн, за роботу в умовах режимних обмежень – 3 тис. 410,53 грн, за інтенсивність роботи – 13 тис. 642,11 грн, інші виплати – 8 тис. 221,38 грн.

Трохи менше – 42 тис. 011 грн – нарахували його заступнику Ігорю Жовкві. У цю суму увійшли 15 тис. грн окладу, 7,5 тис. грн за вислугу років, 2 тис. 250 грн за роботу в умовах режимних обмежень, 12 тис. грн за інтенсивність роботи і 5 тис. 260,92 грн інших виплат.

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Сергій Трофімов заробив минулого місяця 38 тис. 813 грн: оклад – 14 тис. 395,99 грн, за вислугу років – 863,76 грн, за роботу в умовах режимних обмежень – 2 тис. 879,2 грн, за інтенсивність роботи – 11 тис. 516,8 грн, інші виплати – 9 тис. 157,45 грн.

Заступник керівника ОПУ Юлія Соколовська заробила 35 тис. 861 грн. Її оклад становив 15 тис. грн, за вислугу років – 3,6 тис. грн, за інтенсивність роботи – 12 тис. грн, інші виплати – 4 тис. 707,14 грн.

Трохи більше 34 тис. грн за травень нарахували Юрію Костюку, Андрію Смирнову й Кирилу Тимошенку.

Найменша зарплата минулого місяця була в Романа Машовця – 24 тис. 354 грн: оклад – 9 тис. 473,68 грн, за вислугу років – 3 тис. 978,95 грн, за інтенсивність роботи – 7 тис. 578,95, інші виплати – 3 тис. 322,68 грн.