Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 червня

14 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 14 червня (станом на 9:00) в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 648 нових випадків. Загалом проведено 489 334 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS  інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1393 випадки;
  • Волинська область — 1398 випадків;
  • Дніпропетровська область — 998 випадків;
  • Донецька область — 292 випадки;
  • Житомирська область — 1045 випадків;
  • Закарпатська область — 1632 випадки;
  • Запорізька область — 527 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1728 випадків;
  • Кіровоградська область — 582 випадки;
  • м. Київ — 3904 випадки;
  • Київська область — 1995 випадків;
  • Львівська область — 2797 випадків;
  • Луганська область — 56 випадків;
  • Миколаївська область — 321 випадок;
  • Одеська область — 1099 випадків;
  • Полтавська область — 278 випадків;
  • Рівненська область — 2341 випадок;
  • Сумська область — 215 випадків;
  • Тернопільська область — 1427 випадків;
  • Харківська область — 1521 випадок;
  • Херсонська область — 180 випадків;
  • Хмельницька область — 556 випадків;
  • Чернівецька область — 3916 випадків;
  • Черкаська область — 543 випадки;
  • Чернігівська область — 410 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 червня 2020 року до Центру надійшло 864 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 71376 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 червня

Автор: Администратор

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