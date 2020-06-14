Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 червня

- 14 черв. 2020
- Перегляди: 611
Завантажте мобільний додаток сайту
За даними ЦГЗ, на 14 червня (станом на 9:00) в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 648 нових випадків. Загалом проведено 489 334 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1393 випадки;
- Волинська область — 1398 випадків;
- Дніпропетровська область — 998 випадків;
- Донецька область — 292 випадки;
- Житомирська область — 1045 випадків;
- Закарпатська область — 1632 випадки;
- Запорізька область — 527 випадків;
- Івано-Франківська область — 1728 випадків;
- Кіровоградська область — 582 випадки;
- м. Київ — 3904 випадки;
- Київська область — 1995 випадків;
- Львівська область — 2797 випадків;
- Луганська область — 56 випадків;
- Миколаївська область — 321 випадок;
- Одеська область — 1099 випадків;
- Полтавська область — 278 випадків;
- Рівненська область — 2341 випадок;
- Сумська область — 215 випадків;
- Тернопільська область — 1427 випадків;
- Харківська область — 1521 випадок;
- Херсонська область — 180 випадків;
- Хмельницька область — 556 випадків;
- Чернівецька область — 3916 випадків;
- Черкаська область — 543 випадки;
- Чернігівська область — 410 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 червня 2020 року до Центру надійшло 864 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 71376 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 червня
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!