Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 червня

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За даними ЦГЗ, на 14 червня (станом на 9:00) в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 648 нових випадків. Загалом проведено 489 334 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1393 випадки;

Волинська область — 1398 випадків;

Дніпропетровська область — 998 випадків;

Донецька область — 292 випадки;

Житомирська область — 1045 випадків;

Закарпатська область — 1632 випадки;

Запорізька область — 527 випадків;

Івано-Франківська область — 1728 випадків;

Кіровоградська область — 582 випадки;

м. Київ — 3904 випадки;

Київська область — 1995 випадків;

Львівська область — 2797 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1099 випадків;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2341 випадок;

Сумська область — 215 випадків;

Тернопільська область — 1427 випадків;

Харківська область — 1521 випадок;

Херсонська область — 180 випадків;

Хмельницька область — 556 випадків;

Чернівецька область — 3916 випадків;

Черкаська область — 543 випадки;

Чернігівська область — 410 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 червня 2020 року до Центру надійшло 864 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 71376 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 червня