Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 червня

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За даними ЦГЗ, на 13 червня (станом на 9:00) в Україні 30 506 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 880 летальних (+10 за добу), 13567 (+409) пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 753 нові випадки. Це абсолютний антирекорд в Україні за весь час пандемії. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3869 інфікованих (+38 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 3838 (+72).

Львівська область — 2658 (+132).

Рівненська область — 2297 (+66).

Київська область — 1961 (+30).

Івано-Франківська область — 1695 (+26).

Закарпатська область — 1583 (+77).

Харківська область — 1482 (+56).

Тернопільська область — 1403 (+31).

Вінницька область — 1369 (+52).

Волинська область — 1354 (+41).

Одеська область — 1081 (+16).

Житомирська область — 1032 (+19).

Дніпропетровська область — 990 (+7).

Кіровоградська область — 577 (+9).

Хмельницька область — 544 (+15).

Черкаська область — 536 (+19).

Запорізька область — 521 (+6).

Чернігівська область — 385 (+19).

Миколаївська область — 320 (+4).

Донецька область — 290 (+11).

Полтавська область — 278 (+1).

Сумська область — 208 (+4).

Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Луганська область — 56 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 червня