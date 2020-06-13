Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 червня

13 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, на 13 червня (станом на 9:00) в Україні 30 506  лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 880 летальних (+10 за добу), 13567 (+409) пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 753 нові випадки. Це абсолютний антирекорд в Україні за весь час пандемії. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 3869 інфікованих (+38 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 3838 (+72).
  • Львівська область — 2658 (+132).
  • Рівненська область — 2297 (+66).
  • Київська область — 1961 (+30).
  • Івано-Франківська область — 1695 (+26).
  • Закарпатська область — 1583 (+77).
  • Харківська область — 1482 (+56).
  • Тернопільська область — 1403 (+31).
  • Вінницька область — 1369 (+52).
  • Волинська область — 1354 (+41).
  • Одеська область — 1081 (+16).
  • Житомирська область — 1032 (+19).
  • Дніпропетровська область — 990 (+7).
  • Кіровоградська область — 577 (+9).
  • Хмельницька область — 544 (+15).
  • Черкаська область — 536 (+19).
  • Запорізька область — 521 (+6).
  • Чернігівська область — 385 (+19).
  • Миколаївська область — 320 (+4).
  • Донецька область — 290 (+11).
  • Полтавська область — 278 (+1).
  • Сумська область — 208 (+4).
  • Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
  • Луганська область — 56 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 червня

Автор: Администратор

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