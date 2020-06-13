Новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 червня

- 13 черв. 2020
- Перегляди: 1277
Завантажте мобільний додаток сайту
За даними ЦГЗ, на 13 червня (станом на 9:00) в Україні 30 506 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 880 летальних (+10 за добу), 13567 (+409) пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 753 нові випадки. Це абсолютний антирекорд в Україні за весь час пандемії. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 3869 інфікованих (+38 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 3838 (+72).
- Львівська область — 2658 (+132).
- Рівненська область — 2297 (+66).
- Київська область — 1961 (+30).
- Івано-Франківська область — 1695 (+26).
- Закарпатська область — 1583 (+77).
- Харківська область — 1482 (+56).
- Тернопільська область — 1403 (+31).
- Вінницька область — 1369 (+52).
- Волинська область — 1354 (+41).
- Одеська область — 1081 (+16).
- Житомирська область — 1032 (+19).
- Дніпропетровська область — 990 (+7).
- Кіровоградська область — 577 (+9).
- Хмельницька область — 544 (+15).
- Черкаська область — 536 (+19).
- Запорізька область — 521 (+6).
- Чернігівська область — 385 (+19).
- Миколаївська область — 320 (+4).
- Донецька область — 290 (+11).
- Полтавська область — 278 (+1).
- Сумська область — 208 (+4).
- Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 56 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 червня
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!