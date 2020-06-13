Україна відновлює регулярні авіарейси: куди можна полетіти

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Україна частково зняла карантинні обмеження на регулярні авіаперельоти. Запуск міжнародних рейсів очікується з 15 числа, і вже стало відомо, які напрямки можуть відкритися для українців, інформує РБК-Україна, передає NNS.

США, Британія і Туреччина будуть приймати вже з 15 червня

США, Великобританія, Албанія і Туреччина готуються приймати українців вже з 15 червня. При цьому в Британії буде діяти правило 14-денного карантину, а в Туреччині по прибуттю будуть робити тестування на коронавірус.

З 27 червня свої кордони для українців відкриє Туніс (тестування по прибуттю). А вже з 1 липня Кіпр, Чорногорія, Грузія і Греція теж стануть доступними для туристів.

Аеропорти України готуються до міжнародних рейсів

Український уряд ухвалив рішення до відкриття міжнародних пунктів пропуску в основних аеропортах країни. Це означає, що вони знову зможуть обслуговувати зовнішні напрямки.

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При цьому відносно громадян інших країн будуть діяти обмеження. Зокрема, до України зможуть потрапити тільки ті, хто не був протягом двох останніх тижнів в країнах з важкою епідеміологічною ситуацією.

Ryanair запускає понад 20 маршрутів

Європейський лоукостер Ryanair з 1 липня запускає для українців понад 20 маршрутів. На наступний місяць доступні квитки з аеропорту "Бориспіль" до Відня, Афіни, Лондон, Краків, Барселону, Рим і ряд інших міст.

Відкрито продаж на рейси зі Львова до Меммінгена, Лондона, Будапешту, Болоньї, Мілану, Риму; з Одеси до Гданська, Катовіце, Будапешту, Болоньї, Мілану, Риму; з Харкова - в Будапешт і Мілан.

Відзначимо, продаж квитків не гарантує, що польоти відбудуться. Зовнішні кордони ЄС країни-учасниці будуть відкривати індивідуально, тому точні терміни відновлення перельотів поки невідомі.

Внутрішні рейси зсуваються в графіку

Анонсовані в системі бронювання МАУ внутрішні рейси перенесли на 15 червня - з Києва до Львова, Одеси, Дніпра і Харкова. З 19 червня - з Києва до Херсона та Івано-Франківська. При цьому графік може змінюватися, а робота аеропортів може бути обмежена як мінімум у Київській і Львівській областях, які не можуть перейти на наступний етап пом'якшення карантину.

При цьому в системі бронювання Wind Rose з 15 червня доступні квитки з Києва в Одесу і Харків, з 16 червня з Києва до Львова.

Європа визначилася, як буде відкривати кордони для українців

Брюссель офіційно продовжив заборону на туристичні поїздки іноземців до 30 червня. При цьому з 1 липня в країни Євросоюзу зможуть в'їжджати громадяни таких країн, як Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія і Сербія.

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Що стосується українців, передбачається постійне оновлення "зеленого списку" третіх країн. Якщо Україна за певними критеріями увійде в цей список, то українських туристів будуть пропускати. При цьому Україна має сама відкрити кордони для європейців і відповідати нормам ЄС щодо ситуації з коронавірусом.

Самоізоляція для тих, хто прибув до України

Український МОЗ роз'яснив заходи контролю за тими, хто прибув з-за кордону. Зокрема, пасажири, які прибувають з країн "червоної зони", будуть зобов'язані проходити двотижневу самоізоляцію або обсервацію.

Уточнюється, що до країн "червоної зони" відносяться ті, в яких ситуація з коронавірусів гірше, ніж в Україні.

Німеччина відкриває кордони, але поки не для українців

Німецький уряд прийняв рішення з 15 червня скасувати прикордонний контроль. Поки мова йде тільки про ослаблення для громадян країн Євросоюзу.

Ще більшу стурбованість викликає те, що Берлін продовжив застереження для поїздок до України та ще понад 160 країн до 31 серпня. Не виключено, що це надалі позначиться на відстрочення відкриття німецького кордону для українців.

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Нові правила для пасажирів

Через карантинні обмеження певні правила поширюються і на пасажирів. До терміналів аеропортів не будуть допускати проводжаючих. Пасажири зобов'язані носити респіратор, або захисну маску протягом всієї поїздки, у тому числі під час перебування в зонах обслуговування.

Пасажир повинен мати при собі достатню кількість масок на весь час подорожі (до виходу з аеропорту прибуття). Рекомендується також мати одноразові рукавички. Людей без засобів захисту не допустять до реєстрації та можуть відмовити у польоті. Виняток - пасажири до 6 років або з медичними протипоказаннями.

Перед вильотом проводиться температурний скринінг, пасажирів з підвищеною температурою та іншими симптомами відправлять до медиків. Примітно, що деякі авіакомпанії можуть безкоштовно перебронювати квитки при наявності довідки про захворювання.

На стійках реєстрації в аеропорту необхідно дотримуватися дистанції 1,5-2 метри, як і при виході на посадку. Реєстрацію рекомендують робити в онлайн-режимі.