Олена Зеленська, у якої виявили коронавірус, недавно контактувала з дітьми

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- 13 черв. 2020
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Перша леді України під час інкубаційного періоду відвідувала дитячі установи та спілкувалась представниками UNICEF. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Олени Зеленської та сайт президента.
Нагадаємо, дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на Covid-19. Про це стало відомо вчора, 12 червня. При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.
За допомогою офіційних сторінок першої леді у соцмережах вдалось з'ясувати, що 1 червня, у міжнародний день захисту дітей Олена Зеленська відвідувала дитячий будинок-інтернат. Мова іде про перший в Україні пілотний малий груповий будинку Happy Home, де виховуються шестеро дітей-сиріт з інвалідністю віком від п'яти до восьми років. Діти живуть, як у звичайній сім’ї.
«За організацію побуту, годування, освіту та дозвілля вихованців відповідають соціальні працівники та їхні помічники – няня, психолог, педагог, лікар-реабілітолог, логопед. Фахівці, які працюють у Happy Home, поділилися, що, незважаючи на важкі діагнози, у розвитку дітей спостерігається прогрес»,
- ідеться на сайті глави держави у розділі Дружина президента.
Окрім того, 1 червня опубліковано фото першої леді під час зустрічі з головою представництва UNICEF Ukraine Лоттою Сільвандер.
Наразі встановлюється коло контактних осіб. Сама Олена Зеленська лікується амбулаторно. Принаймні, вона про це заявила.
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