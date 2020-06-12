Міністр культури повідомив, коли можуть відкрити кінотеатри

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграмі повідомив, коли в Україні відновлять роботу кінотеатри. Про це NNS передає з посиланням на Громадське.

За словами Ткаченка, раніше 2 липня кінотеатри в Україні відкритися не зможуть.

«Зустрілися з представниками індустрії та профільними депутатами, обговорили з міністром охорони здоров’я. Загальна думка — з 2 липня може тільки початися поетапне повернення кінотеатрів до життя», — зазначив міністр.

Він додав, що 30-відсоткова наповненість залів, необхідна для забезпечення безпечної роботи кінотеатрів в умовах пандемії, є економічно невигідною для них, бо ті просто не зможуть платити зарплатню персоналу.

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Крім того, через пандемію дати світових та українських кінопрем’єр перенесені, тому великих кас найближчим часом взагалі не буде.

Нагадаємо, раніше попередня очільниця Міністерства культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко розповідала, що уряд розглядав можливість спочатку відкрити кінотеатри з обмеженням у 30% заповнених місць у залі.

Фоменко також говорила, що Кабмін планував дозволити працювати всій культурній сфері, включно з кінотеатрами та концертами, на останньому етапі зняття карантинних обмежень. Попередньою датою тоді розглядали 1 липня.