У Києві планують посилити карантин

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Карантинні обмеження в Києві буде посилено через зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу. Про це заявив радник міського голови Володимир Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24", інформує УНІАН, передає NNS.

За його словами, існує необхідність у перегляді обмежень, які були послаблені з 23 травня.

"Місто точно не готове до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня. Станом на сьогодні о 9:30 відбудеться штаб з НС міста, на якому ми будемо приймати рішення про посилення певних обмежень, які були ослаблені з 23 травня", - сказав він.

За словами Бондаренка, зараз Київ не готовий до відкриття приміщень закладів громадського харчування, масових заходів, повноцінної роботи закладів культури. Він також зазначив, що більшість громадян вирішили, "що карантин закінчився".

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Чиновник уточнив, що будуть переглянуті вимоги щодо відвідування пляжів, не виключивши їх повне закриття. Що стосується роботи громадського транспорту, то її поки обмежувати не планують.

Крім того, у Києві не зможуть розпочати роботу три пункти складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Як передавала NNS раніше, в Україні знову виявили понад 600 нових випадків інфікування коронавірусом за добу.



