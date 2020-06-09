Аваков просив 2,5 млрд грн з "антикоронавірусного фонду" на доплати співробітникам МВС

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Міністрерство внутрішніх справ (МВС) просить виділити близько 2,6 млрд грн з "антикоронавірусного фонду" на доплати співробітникам своїх структур, з посиланням на statewatch.org.ua передає УНІАН, інформує NNS.

Як повідомляє statewatch.org.ua, у кінці травня МВС з офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання близько 2,6 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.

У зверненні МВС зазначається, що "кошти у розмірі 2,5 млрд грн планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення", як це передбачено окремою урядовою постановою.

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Також МВС попросило 171 млн грн на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах МВС.

Раніше Державне управління справами звернулося до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням виділити медзакладам для топ-чиновників, зокрема і лікарні "Феофанія", додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню COVID-19.