Бойовики не випускають людей з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію

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Члени незаконних збройних формувань Донбасу нікого не пропускають на територію України, яка контролюється Києвом. Крім того, сепаратистами обмежується в'їзд на окуповані території представників міжнародних організацій. Про це NNS повідомляє з посиланням на businessua.com.

Як стало відомо NNS , більш детально про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив глава Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков Олександр.

Згідно з його словами, гуманітарні організації також звертаються за допомогою до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території. Резніков також відзначив:

«Кожен день патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через все КПВВ в Донецькій і Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими».

В цей же час відзначається, що українська сторона в повній мірі не припиняла пропуск через КПВВ і пропускає громадян з гуманітарної потреби.

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