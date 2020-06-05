Стало відомо, скільки українців погодились би переїхати до РФ

Завантажте мобільний додаток сайту

Стало відомо, скільки українців погодились би змінити батьківщину і переїхати до Росії, а скільки не пішли б на таке за жодних умов. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Гордон, яке спирається опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як стало відомо NNS , 86,3% українців відмовилися б переїхати в Росію на постійне місце проживання, навіть якби їм надали російське громадянство. Про це свідчать опубліковані 5 червня результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому 6,3% опитаних погодилися б переїхати в РФ, а 7,3% респондентів вагалися з відповіддю. У тому випадку, якщо б за переїзд у Росію давали російське громадянство і $100 тис. "підйомних", виїхати з України погодилися б 11,2% опитаних, а 80,2% все одно відмовилися б від цієї пропозиції. 8,6% – не змогли визначитися з відповіддю.

У той же час в країни ЄС або США без виплати будь-яких "підйомних" погодилися б переїхати 27,1% респондентів. 65,1% українців відмовилися б від переїзду, навіть якщо б одна з країн Заходу запропонувала їм своє громадянство. Ще 7,8% опитаних вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 26-30 квітня серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Раніше ми повідомляли: ЄС продовжить заборону на в'їзд для українців