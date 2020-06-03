Зґвалтування в поліції Кагарлика: в ООН розкритикували українські ЗМІ, які публікували дані жертви

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Моніторингова місія ООН з прав людини звернула увагу, що деякі українські ЗМІ безтактно висвітлили інформацію про саме зґвалтування та жертву, повідомляє Українська правда, передає NNS.

Про це інформує пресслужба Місії у Facebook.

Представники моніторингової місії нагадали, що після випадку в Кагарлику деякі ЗМІ опублікували ім'я, місце проживання та фотографію жертви. ЗМІ також описали її характер та поведінку.

"Ми наголошуємо, що висвітлюючи випадки сексуального насильства, всі зацікавлені сторони, включаючи ЗМІ, повинні ставити інтереси жертви на перший план. Це означає запобігати повторній травматизації та стигматизації жертви, уникати відтворення ґендерних стереотипів, таких як звинувачення жертви, та публічно поширювати особисті дані особи лише з її інформованої згоди.

Відповідно до Декларації основних принципів правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання владою, до жертв слід ставитися зі співчуттям та повагою до їх гідності. Публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинно покладати додатковий тягар на жертву.

Безтактний підхід до таких випадків впливає на благополуччя жертв та їхніх сімей, і може мати негативний вплив, стримуючи жертв від повідомлення про таке насильство у майбутньому", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали: Адвокат потерпілої з Кагарлику розповів подробиці жахливої події

Нагадаємо, у місті Кагарлик Київської області розформували відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.

Голова Нацполіції звільнив правоохоронців, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу.