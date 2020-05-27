Зґвалтування у Кагарлику: адвокат потерпілої розповів подробиці жахливої події

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Дівчину, яку зґвалтували і побили поліцейські в Кагарлику, на допит у відділення заманив сусід, який після цього зник і зараз перебуває в розшуку. Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілої Євген Мельниченко, розповівши ще кілька подробиць того вечора, передає ZN.ua, інформує NNS.

"Привіз Дівчину на "Опелі" сусід, який заманив потерпілу у відділ поліції ніби на допит з приводу пограбувань в селі. 23 травня, в суботу, сусід привіз дівчину ніби на виклик в поліцію, де її чекав "дядя Коля", начальник карного розшуку відділу поліції Кагарлик. Сусід зараз в розшуку", - повідомив адвокат.

За його словами, цей "дядя Коля", працівник поліції, раніше неодноразово домагався потерпілу.

"Далі потерпілу почали бити і ґвалтувати. До чотирьох ранку від семи вечора. Вона плакала, просилася. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики і примушували пити потерпілу", - додав Мельниченко.

Адвокат припускає, що "це була помста "дяді Колі" за те, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки з ним".

Мельниченко зазначив, що жінку "ґвалтував" підлеглий Сергійко, а дядя Коля душив і бив".

Нагадаємо, 26 травня Голосіївський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці підозрюваних поліцейських з Кагарлика - Миколу Кузіва і Сергія Сулима.

Раніше стало відомо про затримання двох поліцейських Кагарлицького відділення, яких підозрюють у зґвалтуванні та катування людей. Пізніше з'ясувалося, що затриманими виявилися начальник сектору кримінальної поліції та оперуповноважений

Зокрема, правоохоронці катували 26-річну жінку, яку запросили у відділення як свідка у справі про крадіжку майна. Також правоохоронці знущалися над чоловіком. Поліцейські використовували кайданки, кийки і протигаз, стріляли над головами жертв з табельної зброї, і кілька разів зґвалтували жінку. У чоловіка в результаті побоїв зламані ребра і ніс, йому погрожували зґвалтуванням.

Держбюро розслідувань повідомило поліцейським про підозру. Так, оперуповноваженого підозрюють у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України). Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюють у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які супроводжувалися насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

За даними журналістки Ольги Худецької, поліцейські могли уникнути переатестації. За її словами, керівник відділення К. (ймовірно, мова йде про Кузіва - ред.) на момент переатестації служив в Маріуполі, де, як у Києві і ще кількох регіонах, не було публічної переатестації.

Водночас у 2015 році Сулима числився на посаді "інспектора патрульної служби взводу патрульної служби Обухівського районного відділу ГУ МВС України". Однак у записах атестаційних комісій, списках результатів тестувань, списках відновлень через суд його ім'я не було знайдено.