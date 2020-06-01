Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 червня

- 01 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1005 випадків;
- Волинська область — 932 випадки;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 742 випадки;
- Закарпатська область — 1206 випадків;
- Запорізька область — 447 випадків;
- Івано-Франківська область — 1420 випадків;
- Кіровоградська область — 514 випадків;
- м. Київ — 3043 випадки;
- Київська область — 1600 випадків;
- Львівська область — 1700 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 294 випадки;
- Одеська область — 896 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1770 випадків;
- Сумська область — 170 випадків;
- Тернопільська область — 1176 випадків;
- Харківська область — 1083 випадки;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 454 випадки;
- Чернівецька область — 3377 випадків;
- Черкаська область — 406 випадків;
- Чернігівська область — 177 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.
Статистика по коронавірусу в Україні за 31 травня ТУТ
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