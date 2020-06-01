Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 червня

01 черв. 2020
Перегляди: 687

Завантажте мобільний додаток сайту

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1005 випадків;
  • Волинська область — 932 випадки;
  • Дніпропетровська область — 942 випадки;
  • Донецька область — 163 випадки;
  • Житомирська область — 742 випадки;
  • Закарпатська область — 1206 випадків;
  • Запорізька область — 447 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1420 випадків;
  • Кіровоградська область — 514 випадків;
  • м. Київ — 3043 випадки;
  • Київська область — 1600 випадків;
  • Львівська область — 1700 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 294 випадки;
  • Одеська область — 896 випадків;
  • Полтавська область — 270 випадків;
  • Рівненська область — 1770 випадків;
  • Сумська область — 170 випадків;
  • Тернопільська область — 1176 випадків;
  • Харківська область — 1083 випадки;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 454 випадки;
  • Чернівецька область — 3377 випадків;
  • Черкаська область — 406 випадків;
  • Чернігівська область — 177 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика по коронавірусу в Україні за 31 травня ТУТ

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!