Кількість випадків коронавірусу в Україні на 31 травня

- 31 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 468 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 993 випадки;
- Волинська область — 908 випадків;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 739 випадків;
- Закарпатська область — 1189 випадків;
- Запорізька область — 444 випадки;
- Івано-Франківська область — 1402 випадки;
- Кіровоградська область — 511 випадків;
- м. Київ — 2985 випадків;
- Київська область — 1573 випадки;
- Львівська область — 1669 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 293 випадки;
- Одеська область — 888 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1713 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Тернопільська область — 1169 випадків;
- Харківська область — 1066 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 444 випадки;
- Чернівецька область — 3349 випадків;
- Черкаська область — 402 випадки;
- Чернігівська область — 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на COVID-19.
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