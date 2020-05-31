Кількість випадків коронавірусу в Україні на 31 травня

31 трав. 2020
Перегляди: 890

Завантажте мобільний додаток сайту

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9538 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 468 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 993 випадки;
  • Волинська область — 908 випадків;
  • Дніпропетровська область — 942 випадки;
  • Донецька область — 163 випадки;
  • Житомирська область — 739 випадків;
  • Закарпатська область — 1189 випадків;
  • Запорізька область — 444 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1402 випадки;
  • Кіровоградська область — 511 випадків;
  • м. Київ — 2985 випадків;
  • Київська область — 1573 випадки;
  • Львівська область — 1669 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 293 випадки;
  • Одеська область — 888 випадків;
  • Полтавська область — 270 випадків;
  • Рівненська область — 1713 випадків;
  • Сумська область — 168 випадків;
  • Тернопільська область — 1169 випадків;
  • Харківська область — 1066 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 444 випадки;
  • Чернівецька область — 3349 випадків;
  • Черкаська область — 402 випадки;
  • Чернігівська область — 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!