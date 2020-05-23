Діти у дитсадках не повинні постійно перебувати в масках - МОЗ

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З 25 травня в Україні буде дозволено відновлення роботи дитячих садочків. Серед рекомендацій МОЗ щодо роботи цих закладів немає пункту про обов’язкове носіння масок, тому інформація у деяких ЗМІ щодо маскового режиму у дитсадках не відповідає дійсності. Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу, передає NNS.

“З 25 травня ми справді даємо можливість відновити роботу дошкільних навчальних закладів, якщо це дозволяє епідемічна ситуація в регіоні. В наших рекомендаціях не існує вимоги, щоб діти постійно перебували в масках. В мене велике прохання до всіх, хто коментує цю тему – не треба вводити в оману батьків і дітей. Прочитайте наші рекомендації – вони чіткі і зрозумілі”, - наголосив Максим Степанов.

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Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, серед загальних рекомендацій до роботи дитячих садочків є наступне:

Перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру.

Дітям міряють температуру перед входом у заклад.

Працівники і діти, з температурою, вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.

Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.

Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

При цьому забороняється використання: багаторазових рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадка.

Також дошкільні навчальні заклади повинні: