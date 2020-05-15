В Україні знову кількість хворих на СOVID-19 перевищила кількість одужань

- 15 трав. 2020
- Перегляди: 475
Завантажте мобільний додаток сайту
За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили ще 483 випадки захворювання на коронавірус, 20 людей померли і 330 пацієнтів одужали, повідомляє Українська правда, передає NNS.
Про це на брифінгу, 15 травня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"За минулу добу в Україні захворіло 483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізовано 168 осіб, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів", — сказав він.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Чернівецькій області (84), Волинській (47) та Києві (56).
Раніше ми писали: ВООЗ закликає країни Європи готуватися до нової хвилі коронавірусу
Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 17330 випадків COVID-19, з них 1220 дітей та 3420 медиків.
Померли 476 осіб, 4473 пацієнти одужало.
Як повідомлялося раніше, 13 травня в Україні вперше кількість одужань була більша за кількість хворих за добу.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!