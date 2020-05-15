В Україні знову кількість хворих на СOVID-19 перевищила кількість одужань

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За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили ще 483 випадки захворювання на коронавірус, 20 людей померли і 330 пацієнтів одужали, повідомляє Українська правда, передає NNS.

Про це на брифінгу, 15 травня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні захворіло 483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізовано 168 осіб, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів", — сказав він.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Чернівецькій області (84), Волинській (47) та Києві (56).

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Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 17330 випадків COVID-19, з них 1220 дітей та 3420 медиків.

Померли 476 осіб, 4473 пацієнти одужало.

Як повідомлялося раніше, 13 травня в Україні вперше кількість одужань була більша за кількість хворих за добу.