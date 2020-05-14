В Україні вперше кількість одужалих від коронавірусу перевищила кількість захворілих

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Уперше за весь період епідемії коронавірусу в Україні кількість одужалих від хворобу за добу перевищила кількість нових заражених. Це свідчить про те, що кількість активних випадків хвороби буде знижуватися. Про це NNS повідомляє з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Як стало відомо NNS , за минулу добу, 13 травня, в Україні зафіксували 422 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість зросла до 16847 осіб.

Водночас вилікувались за добу 427 осіб. Загальна кількість одужалих уже становить 4143 людини.

Через перевищення кількості одужалих над кількістю хворих кількість активних випадків також почала знижуватися. За добу вона впала на 22 особи і наразі в Україні хворіють 12 248 людей. Померли 456 осіб.

Найбільшу кількість одужалих за добу виявили в Івано-Франківській області – 89 людей. Також 68 осіб одужали в Тернопільській області та 55 – у Рівненській області.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом українців почнуть тестувати на наявність COVID-19 за допомогою ІФА-тестів (методом імуноферментного аналізу).