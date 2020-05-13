Кабмін дозволив гуляти невеликими групами та послабив карантинні вимоги до літніх майданчиків кафе

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Уряд вирішив пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі, пише Укрінформ, передає NNS

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Телеграмі.

Пересуватись вулицею тепер можна в групі з восьми осіб, а не двох, як це було досі.

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Також повідомляється про збільшення кількості відвідувачів літніх терас — із двох до чотирьох осіб, за умови дотримання соціальної дистанції 1,5 м, наявності масок та інших протиепідемічних рекомендацій.

«Після запуску першого етапу виходу з карантину Уряд працював над можливістю послаблення ще деяких обмежень. Шукаючи баланс між втомою людей від карантину та недопущенням спалаху хвороби, ми вирішили пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі. Прогулюватися парками можна буде компанією до 8 людей, а сидіти за столом на літніх майданчиках зможе четверо», — написав Шмигаль.

Прем'єр додав, що зміни будуть оприлюднені після технічних доопрацювань та набудуть чинності з дня публікації.