У МОЗ розповіли, де підвищена зарплата медиків

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Влада на місцях затримує підвищену зарплату медикам, які працюють із коронавірусними хворими, хоча Кабмін уже перерахував гроші. Про це у п'ятницю, 1 травня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ТСН передає korrespondent.net, інформує NNS.

"У нас було два підвищення і дві обіцянки, які були виконані з боку центрального органу виконавчої влади. Перше - це 300%. Ми порахували всі без винятку суми, які ми повинні були перевести в регіони, і всі до копійки ці цифри були переведені в регіони. Далі вже пішла відповідальність місцевих органів влади і головних лікарів, інших чиновників", - сказав Степанов.

Він також зазначив, що всі випадки знаходяться на контролі.

"Зараз ми бачимо, ми стежимо за всіма цими випадками, коли ми отримуємо сигнали з міст, зараз розбираємося в МОЗ із кожним без винятку закладом, отримуючи списки людей, яку суму, яку доплату вони отримали. І чому вони не отримали. Я впевнений, я зможу довести це до кінця. І всі наші обіцянки, які ми дали щодо 300%, вони будуть у повному обсязі виплачені з відповідними виплатами", - заявив він.

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Також Степанов розповів про зарплату за квітень:

"Ми тиждень тому підписали відповідну постанову уряду, яка ввела чотири пакети щодо коронавірусної хвороби".

За його словами, вперше тариф був прорахований, виходячи з реальних витрат, який враховував 300% заробітної плати.

"Кошти на це є, є, можлива деяка затримка в кілька днів для перерахування цих коштів, але в повному обсязі держава забезпечила саме заробітну плату цих лікарів", - зазначив глава МОЗ.

Він також пообіцяв, що доведе до кінця ситуацію на місцях.