В Україні на COVID-19 захворіли 2154 медики

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Станом на ранок 1 травня в Україні лабораторно підтверджено 2 154 випадки захворювання на COVID- 19 серед медичних працівників, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Про це на брифінгу у Черкасах 1 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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"За весь час пандемії захворіла 10 861 людина, з них 754 дитини, а також 2154 медичних працівники", - зазначив Степанов.

За добу захворіли 455 людей, з них 37 дітей і 91 медик.

Госпіталізовано 121 особу, за добу зареєстровано 11 летальних випадків, більшість із померлих мали хронічні захворювання.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.

Степанов також повідомив, що за останню добу проведено 6 942 дослідження методом ПЛР.