Що робити батькам, якщо зникла дитина, і як вести себе дітям, які заблукали

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Три дні тому в Харківській області пропала 6-річна дівчинка. Через добу її знайшли мертвою. Попередньо смерть настала від переохолодження. KHARKIV Today з'ясував, що робити батькам, у яких загубилася дитина, і як поступати дітям, які заблукали, інформує NNS.

О 18:00 26 квітня пропала 6-річна Мілена Шевельова. Вона приїхала до бабусі в село Соснівка Золочівського району. Дівчинка гуляла з двоюрідним братом-однолітком, хлопчик повернувся додому, а Мілена — ні. Спочатку її шукали родичі, звернулися в поліцію через годину. Знайти дівчинку вдалось о 17:00 27 квітня. На жаль, померла вона ще вночі. Також про трагедію повідомляла і NNS.

Координатор всеукраїнської організації "Пошук зниклих дітей" в Харківській області Сергій Осман каже: від оперативності дій дорослих залежить життя дитини. Тут не можна чекати ні хвилини — потрібно включитися на повну.

"Коли батьки розуміють, що дитина зникла, необхідно відразу телефонувати за номером" 102 ". Вичікувати не треба. У деяких людей є хибна думка, що поліція починає працювати на третю добу після зникнення людини. У ситуації з дітьми так не працюють, шукають відразу. Необхідно повідомляти поліцію, і чим раніше батьки це зроблять, тим більша ймовірність позитивного пошуку", — пояснив KHARKIV Today Сергій Осман.

Відразу після цього поліція своїми ресурсами може підключити багатьох до пошуку і опитування місцевих жителів. У Мілени Шевельової не було при собі телефону. Єдиною допомогою в пошуках були свідчення 6-річного брата, який бачив її останнім.

"Розпитування брата дуже допомогло. Він дійсно вказував в ту сторону, куди дівчинка йшла. Хоча він потім почав плутатися в показаннях, просто з ним дуже багато розмовляли, і він, можливо, злякався", — згадує координатор "Пошуку зниклих дітей" в Харківській області.

Дії батьків:

відразу телефонувати до поліції;

звертатися за допомогою до волонтерів, які шукають людей і дітей;

дзвонити людям, до яких дитина могла піти;

поширювати дані про дитину по всіх можливих соціальних мережах;

приєднуватися до пошуків, але при цьому одна людина завжди повинна залишатися вдома;

не припиняти пошуки дитини ні на годину.

Сергій Осман підкреслив, що волонтери з їхньої організації виїжджають на пошук дітей тільки після того, як батьки повідомляють в поліцію про зникнення дитини. Тільки так вдається діяти злагоджено.

"Перед тим, як виїжджати, ми уточнюємо всі дані у поліції, і група їде на пошуки. Сам пошук починається з розпиту батьків і з'ясування всіх обставин. Формуються групи, даються вказівки і починається пошук. Карта місцевості ділиться на квадрати, визначаються пріоритетні місця, відправляється група. Шукають місце, де востаннє бачили дитину. Якщо надходить інформація, що її бачили в іншому місці, то пріоритет цього місця зростає", — додав волонтер.

Сергій Осман каже, що в первинній інформації про пошуки дитини, яку поширюють по соцмережах, не варто залишати контакти батьків, оскільки їх можуть турбувати екстрасенси і ворожки. Вони зверталися і до мами зниклої Мілени, але тільки заважали пошуку.

"Вчора в орієнтуванні був вказаний номер телефону мами, і деякі екстрасенси або ворожки розповідали казки мамі, що потрібно робити, де шукати. Так вони відволікають людей від роботи в правильному напрямку пошуку. За весь час пошуку дітей, людей — жодного разу ніякі екстрасенси нікому не допомогли. Вчора шукали то червону машину, то докази. Навіть деякі добровольці, які приїхали не з волонтерського руху, приходили до мене з інформацією від екстрасенсів. Вони не розуміють, що ця інформація неадекватна, тільки збиває з пантелику, її потрібно знищити в корені", — пояснив Сергій Осман.

Дуже важливо пояснити батькам, що повинна робити дитина, яка з якоїсь причини заблукала, залишилася сама.

Якщо дитина розуміє, що заблукала, вона повинна: