Зниклу під Харковом дитину знайшли мертвою: загубила окуляри, заблукала і замерзла

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Ця трагедія сколихнула всю Харківську область. Зниклу шестирічну дівчинку у Золочівському районі шукали півтисячі людей добу. На жаль, знайшли мертвою… Про це NNS повідомляє з посиланням на znaj.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS Мілена Шевельова пропала 26 квітня, у день, коли виповнилося 40 днів з дня смерті її бабусі. Як розповіла мама дівчинки, ввечері вона з двоюрідним братом-ровесником гуляти. Брат був на велосипеді. Як розповідають в самому селі, діти щось не поділили, і хлопчик скотився з гори і поїхав, а дівчинка залишилася.

Брат повернувся додому близько 18:00 один. Тоді бабуся (по татовій лінії) кинулася шукати онуку.

"На ноги підняли всіх. Приїхали і Червоний хрест, і поліція, пожежники, Нацгвардія, місцеві жителі. Весь вечір і всю ніч її шукали. Прочесали всі поля по напрямку до Соснівки. В ту ніч дув пронизливий холодний вітер і проливний дощ. Земля липла до ніг, але люди працювали до самого ранку", – розповіли в сільраді Світличного, села, якому підпорядковується Соснівка.

У пошуках брав участь і батько дівчинки. Люди кажуть, що чоловік буквально розривався від горя і дуже сподівався знайти доньку живою.

Вночі собаки привели людей до місцевого ставка. "Всі тоді подумали, що дівчинка втопилася. Вранці вже були водолази, вони оглянули все дно ставка, але нічого не знайшли. Тоді у нас знову з'явилася надія, що дівчинка все-таки жива", – кажуть у сільраді.

Знайшли дитину, випадково, на узбіччі дороги. Люди припускають, що дівчинка заблукала і могла йти на яскраве світло Гоптивки, митного пункту. Але сил у дівчинки не вистачило. До того ж ніхто не знайшов біля неї окуляр, а сама Мілена погано бачила.

"Соснівка – це дачне село. Її бабуся і дідусь часто сюди приїжджають з Харкова. У минулому році Мілена з ними тут майже весь час жила, ми думали, що вона знає околиці. У цьому році її бабуся з дідусем теж тут всю зиму були", – кажуть у сільраді.

На пошуки дівчинки були залучені близько пів тисячі людей. У пошукових заходах брали участь працівники територіальних відділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії України, співробітники ДСНС, курсанти ХНУВС і НАНГУ, волонтери, представники місцевої влади, громадськість.