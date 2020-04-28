Відкриття ринків: у МОЗ розповіли про правила та контроль за роботою

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Контролювати роботу продовольчих ринків в умовах карантину будуть державні структури без залучення органів місцевого самоврядування, передає hromadske, інформує NNS.

Про це 27 квітня повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі «Свобода слова» на ICTV.

«Буде забезпечене щоденне інспектування представниками державної служби з питань безпечності харчових продуктів та щоденний дозвіл на відкриття або закриття ринків», — розповів він.

За його словами, якщо ринок порушить норми, то наступного разу його зможуть відкрити не раніше ніж через сім днів після того, як він усуне порушення.

«Буде контроль держави без залучення органів місцевого самоврядування», — наголосив Ляшко.

Також Міністерство охорони здоров’я визначилось з умовами, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

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Правила розробили МОЗ та Мінекономіки, в них ідеться:

працівники, продавці і відвідувачі ринку повинні бути у захисній масці або респіраторі і мають проходити температурний скринінг;

на кожному вході (в’їзді) на ринок повинні стояти антисептики;

на 10 квадратних метрах повинен бути один покупець, не більше;

контактні поверхні треба дезінфікувати кожні три години;

в кінці робочого дня мають відбутися прибирання та дезінфекція;

не повинно бути стихійної торгівлі на території ринку.

Також є умови для продавців — щонайменше 3 метри відстані між їхніми робочими місцями та наявність захисних екранів між продавцями і покупцями.

Працівники ринку мають інформувати відвідувачів про встановлені обмеження та про профілактику коронавірусу, а також вони мають контролювати виконання цих вимог і оперативно усувати порушення.

Раніше ми повідомляли, що ринки планують відкрити до кінця цього тижня.