Уряд збирається відкрити сотні ринків, попри карантин

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Кабінет міністрів відпрацьовує можливість відкрити ринки в країні вже цього тижня, пише BBC News Україна, інформує NNS.

Ринки працюватимуть, якщо будуть дотримуватися "певного протоколу безпеки" через коронавірус, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам", - йдеться в повідомленні.

Відповідний план обговорили у понеділок, 27 квітня, на нараді у президента Володимира Зеленського.

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Рішення уряд планує ухвалити вже у середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.

"Встановімо чіткі правила і давайте дозволимо їх (ринки) відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах", - заявив Зеленський.

В Офісі президента наголосили, що українці "дуже відповідально ставляться до карантину".

Наприклад, цього року у поминальні дні кладовища відвідали лише 13 тис. людей, у минулі роки йшлося про 5-7 мільйонів відвідувачів.

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