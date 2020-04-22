Карантин мінімум до 11 травня, але два роки доведеться жити "в нових умовах" - Шмигаль

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Кабінет міністрів продовжить карантин в Україні до 11 травня, але і в наступні два роки може бути встановлено обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", пише Українська правда, інформує NNS.

"За розрахунками Національної академії наук України, які було отримано нещодавно, очікуються ще два піки захворюваності: один орієнтовно – це кінець квітня і, орієнтовно, – між 3 і 8 травня... Тому на засіданні Кабміну, ґрунтуючись на цих розрахунках, ми продовжимо карантин, як мінімум до 11 травня. Водночас ми плануємо вже пом'якшити деякі заходи. Наприклад, плануємо пом'якшити умови обов'язкової обсервації. Можливо, будуть ще дві-три сфери, в яких ми розглянемо пом'якшення карантинних заходів. Система охорони здоров'я зараз завантажена хворими коронавірусом менше, ніж на 10%. Це ми йдемо за так званим позитивним сценарієм. Але це не означає, що у нас цього року не буде піків і сплесків. У цілому світ у цьому році коронавірус не здолає, і нам у будь-якому випадку доведеться жити в умовах уже нового світу і нових соціальних обмежень. Наприклад, ризик-орієнтованих умов, коли будемо вводити карантинні обмеження в окремих містах, селах або областях".

За словами прем'єра, поки 11 травня розглядається як "бажана межа, після якої ми очікуємо отримувати позитивні дані і жити в більш м'якому режимі, але не факт, що так і буде".

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У Кабміні хочуть, щоб із 12 травня "відбулися певні пом'якшення", щоб почати думати про розвиток економіки і шукати "баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів".

Однак Шмгаль згоден із ВООЗ, що наступні 2 роки світ буде жити в умовах боротьби з коронавірусом, тому "не повинно бути ілюзій, що в травні закінчився карантин – і ми всі вийшли і все забули".