Пом’якшення карантину: який транспорт запустять першим

- 22 квіт. 2020
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Карантинні обмеження на транспорті в Україні зніматимуть поступово. Про це в інтерв'ю BBC News Україна повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій , інформує NNS.
Без масок українців ще довго не пускатимуть у метро, автобуси, трамваї, тролейбуси, міжміські автобуси та потяги. Крім того, уряд планує обмежувати кількість пасажирів в одному вагоні. Їм будуть міряти температуру.
Залізниця точно не запрацює до травневих свят. Але конкретних дат її перезапуску в уряду наразі немає.
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Міністр дав зрозуміти, що першими запрацюють приміські електрички.
"Почнемо з приміського транспорту, який довозить людей до міст, до промислових об'єктів. Ми обговорюємо, які обмеження діятимуть на цьому транспорті: це масочний режим та менша кількість пасажирів у вагоні. Зрозуміло, що коли в один вагон електрички вранці втиснуться 60 пасажирів, то про жодну соціальну дистанцію не йтиметься".
Міністр також припускає, що доведеться говорити з роботодавцями, щоб люди виходили на роботу в різний час і так само в різний поверталися.
"Нам точно доведеться забути про міжміські перевезення з набитими пасажирами салонами", - сказав Криклій.
За його прогнозами, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни будуть відкривати свої повітряні брами й куди саме будуть літати. Але цього також точно не буде до травневих свят.
Найпопулярніші напрямки пасажирських авіаперевезень - це Туреччина та Єгипет. Відновлення авіасполучення з Україною залежатиме, зокрема, й від того, як будуть діяти саме вони.
Якщо Україна пройде епідемію краще, ніж більшість інших країн, то зможе відкрити ринок внутрішніх авіаперельотів раніше за міжнародні рейси.
"Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не ризикуватимуть собою та близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто крива захворювань не зростає", - припустив міністр.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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