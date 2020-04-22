Пом’якшення карантину: який транспорт запустять першим

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Карантинні обмеження на транспорті в Україні зніматимуть поступово. Про це в інтерв'ю BBC News Україна повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій , інформує NNS.

Без масок українців ще довго не пускатимуть у метро, автобуси, трамваї, тролейбуси, міжміські автобуси та потяги. Крім того, уряд планує обмежувати кількість пасажирів в одному вагоні. Їм будуть міряти температуру.

Залізниця точно не запрацює до травневих свят. Але конкретних дат її перезапуску в уряду наразі немає.

Раніше ми писали: Карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня

Міністр дав зрозуміти, що першими запрацюють приміські електрички.

"Почнемо з приміського транспорту, який довозить людей до міст, до промислових об'єктів. Ми обговорюємо, які обмеження діятимуть на цьому транспорті: це масочний режим та менша кількість пасажирів у вагоні. Зрозуміло, що коли в один вагон електрички вранці втиснуться 60 пасажирів, то про жодну соціальну дистанцію не йтиметься".

Міністр також припускає, що доведеться говорити з роботодавцями, щоб люди виходили на роботу в різний час і так само в різний поверталися.

"Нам точно доведеться забути про міжміські перевезення з набитими пасажирами салонами", - сказав Криклій.

За його прогнозами, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни будуть відкривати свої повітряні брами й куди саме будуть літати. Але цього також точно не буде до травневих свят.

Найпопулярніші напрямки пасажирських авіаперевезень - це Туреччина та Єгипет. Відновлення авіасполучення з Україною залежатиме, зокрема, й від того, як будуть діяти саме вони.

Якщо Україна пройде епідемію краще, ніж більшість інших країн, то зможе відкрити ринок внутрішніх авіаперельотів раніше за міжнародні рейси.