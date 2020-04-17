Поліція на Великдень штрафуватиме тих, хто прийде до храмів

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У поліції попереджають, що планують чинити опір усім, хто збиратиметься біля храмів на Великдень. Про це повідомляє BBC News Україна, інформує NNS.

"Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів", - заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

За його словами, під час Пасхальних богослужінь в церкві зможуть перебувати не більше 10 людей - при цьому йдеться не про прихожан, а про священників та тих, хто допомагає проводити службу. Всі вони мають перебувати в масках.

Прихожани ж зможуть заходити до храму виключно після служби: по одній людині - у малих приходах, по двоє - у великих.

У випадку, якщо попри усі застереження, під церквами все одно збиратимуться скупчення людей, поліція реагуватиме у два етапи:

на першому - попереджатиме громадян про порушення,

на другому - складатиме на них адмінпротокол і штрафуватиме.

Розмір штрафу за порушення правил карантину - 17 тисяч гривень.

"Сподіваюся, що великі Пасхальні богослужіння пройдуть відповідно до закону", - додав пан Тандіт.

Також голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі програми «Право на владу» заявив:

"У найближчі дні, у суботу та неділю, під час Великодніх богослужінь біля храмів будуть чергувати 22 тисячі поліцейських та гвардійців. Поліція біля храмів буде проводити роз’яснювальну роботу. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян – будемо вдаватися до більш жорстких заходів".

Тим часом в міністерстві охорони здоров'я нагадують, що багато людей заражаються коронавірусом саме в церквах - через закритий простір і скупчення людей.

Так, у Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них - настоятель монастиря, двоє монахів померли.

"У місті Заліщики Тернопільської області саме священник став першим хворим на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Але перед тим священник контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на третьому місці за кількістю захворювань", - кажуть в МОЗ і додають, що такі випадки - не поодинокі.

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Минулого тижня МВС повідомило, що домовилось із Всеукраїнською радою церков про те, що релігійні служби відбуватимуться на час карантину без вірян, а на Великдень церкви не будуть збирати людей біля церков та у самих храмах.

У відомстві також розповіли, що церкви домовились не святити масово паски біля церков і не проводити служб біля храмів.

Предстоятелі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви вже звернулись до вірян й закликали їх лишитись вдома на Великдень.

Натомість предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій, попри усі застереження, із таким закликом не виступив.