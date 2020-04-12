Смачна паска на Великдень - як приготувати здобу: покрокові рецепти

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Паска є неодмінною окрасою святкової великодньої трапези. УНІАН зібрав найкращі та найпопулярніші рецепти цієї страви, якими з читачами ділиться NNS.

Великдень, Світле Воскресіння Христове, або Пасха – найбільш шановане, урочисте й радісне свято у церковному календарі.

Одним із головних атрибутів великоднього столу є паски. Ця солодка здобна випічка – символ присутності Бога у житті людей, хліб вічного життя. Зазвичай запашну смакоту печуть у Чистий четвер або в суботу напередодні свята.

Пропонуємо кілька рецептів:

Традиційна великодня паска

молоко – 500 мл

борошно – 1 кг

масло – 200 г

яйця – 6 шт.

цукор – 300 г

родзинки – 275 г

цукор ванільний –1 ч. л.

дріжджі – 12 г сухі або 50 г звичайні

сіль – дрібка

Якщо дріжджі сухі, то змішати їх з 500 г борошна і додати в тепле молоко, замісивши опару. Якщо дріжджі звичайні, спочатку розчинити їх у теплому молоці, потім додати 500 г борошна, замісивши опару. Накрити ємність рушником і прибрати в тепле місце на 30 хвилин, поки опара не підніметься вдвічі.

За цей час білки відокремити від жовтків. Жовтки розтерти з цукром до білого кольору. Білки збити в тугу піну.

У опару, яка вже підійшла, додати жовтки з цукром, сіль, добре перемішати, додати розм’якшене (не розтоплене) масло, замісити. Порціями акуратно додати білки, ретельно вимішуючи тісто.

Порційно додати решту просіяного борошна, остаточно вимісити тісто, накрити ще раз рушником і прибрати в тепле місце на 1 годину. Тісто має збільшитися приблизно в 2 рази.

За цей час готуємо родзинки: перебираємо, промиваємо, заливаємо окропом на 10-15 хвилин. Потім ще раз промиваємо, висушуємо рушником або серветками. Висушені родзинки посипати борошном і перемішати, щоб усі родзинки були обваляні в борошні.

У тісто, яке підійшло (воно має бути не рідким, але й не таким, як для розкачування), додати родзинки, все добре перемішати і відставити на 10 хвилин. Поки готуємо форми: змастити оливковою або вершковою олією всі форми, злегка посипати борошном або манкою, щоб потім паски легко було дістати.

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Розкладаємо тісто: заповнюємо 1/3 форми, не вище, інакше паска сильно «вийде» за її межі при випіканні. Вже заповнені форми відкладаємо ще на 10 хвилин, щоб тісто піднялося вже у них.

Розігріваємо духовку до 100°C. Тісто в формах трохи змащуємо яйцем зверху (використовуємо жовтки) не щільним шаром і ставимо в духовку. Тримаємо при такій температурі не більш як 10 хвилин, потім збільшуємо температуру до 180°C і випікаємо паски до готовності (приблизно 45-50 хвилин). За час випічки дверцята духовки не відкривати. Готові паски будуть рівного коричневого кольору, готовність перевіряємо ножем або дерев’яною паличкою (повинні залишитися сухими).

Робимо глазур: білки збити в тугу піну, додати цукрову пудру, ще раз збити. Готовою глазур’ю покриваємо готові гарячі паски, рівномірно обмазуючи весь верх. На щойно нанесену глазур висипаємо кондитерські посипки.

Сирна паска у духовці

свіжий сир – 500 г

яйця – 4 шт.

цукор –150 г

масло – 100 г

манка – 1 ст. л.

родзинки – 100 г (можна взяти по стільки ж кураги або інших сухофруктів)

шоколад – за бажанням

ванільний цукор – за смаком

цедра лимона – за смаком

Сир має бути свіжим, не сухим, але й не дуже вологим. Протираємо його через друшляк. Протертий у такий спосіб сир стає ніжним і повітряним. Якщо вже дуже хочеться пришвидшити процес, можна збити сир блендером.

У протертий сир додаємо манку, розм’якшене масло і ретельно перемішуємо виделкою.

Потім висипаємо в сирну масу родзинки, сухофрукти, шоколад, поламаний на дрібні шматочки, і ще раз перемішати.

Відділяємо жовтки від білків. Жовтки збиваємо з цукром доти, поки маса не стане пишною і посвітлішає. Виливаємо збиту масу в сир і перемішуємо.

Потім збиваємо яєчні білки в густу піну. Викладаємо збиті білки в сирну масу й акуратно перемішуємо. Тісто для неймовірно повітряної сирної паски готове!

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Готуємо формочки. Найкраще випікати у металевих рознімних формах для пасок – з них найлегше буде діставати готові пасочки. Якщо брати паперові форми, то їх слід дуже добре змастити маслом та обсипати манкою або панірувальними сухарями. Ще такий нюанс – оскільки сирне тісто випікається довго, краще брати не вузькі й високі форми, а низькі та широкі. І наповнювати їх на половину висоти.

Виклавши тісто в форми, ставимо їх на деко і в духовку. Випікаємо при 150-170°C приблизно 1-1,5 години, залежності від духовки і розміру пасочок. Коли серединка пасочок буде не рідкою, а верх стане рум’яним – вони готові. Однак не треба поспішати їх діставати, бо в такому разі верх пасочок може сильно осісти. Нехай охолонуть у духовці.

Прикрашайте таку смакоту за вашим бажанням. Глазур для сирної паски можна зробити з розтопленого білого або темного шоколаду, посипати горішками або різаними цукатами.

Очищати від паперу і нарізати сирну паску краще, коли вони повністю охолонуть.

Царська сирна паска

сир – 1 кг

яйця – 5 шт.

масло – 100 г

цукор – 200 г

сметана – 200 г

мигдаль – 25 г

цукати – 25 г

Сир протріть через сито, змішайте його з маслом, яйцями, сметаною і цукром.

Складіть все у каструлю, перемішайте і поставте на невеликий вогонь. Постійно помішуйте дерев’яною ложкою.

Щойно маса дійде до кипіння (з’явиться перша бульбашка), зніміть з плити й поставте на лід або в каструлю з холодною водою. Помішуйте безперервно, поки не охолоне.

Додайте мигдаль і цукати. Все ретельно перемішайте, перекладіть у форму і поставте під прес мінімум на 12 годин.

Паска у хлібопічці

борошно – 500-550 г

молоко – 100 мл

вершки – 100 мл

цукор – 110 г

вершкове масло – 50 г

яйця – 3 шт.

сіль – 0,5 ч.л.

дріжджі – 1,5 ч.л.

куркума – 1,5 ч.д.

курага – 40 г

родзинки – 40 г

ваніль,

кардамон – за смаком

У нагрітому до температури 40ºС молоці розведіть цукор, сіль, куркуму і масло, залийте у відерце і додайте до молока вершки. Розбовтайте яйця виделкою і теж перелийте у відерце. Просійте у відерце борошно, зробіть у центрі поглиблення і насипте в нього дріжджі. Додайте ароматичні приправи.

Виставите режим «Солодкий хліб», розмір буханки – великий. Через 15 хвилин після початку замісу додайте родзинки, цукати і курагу, нарізану дрібними кубиками.

Готову паску прикрасьте посипкою або глазур’ю з білка і цукрової пудри.

Панетоне, або паска по-італійськи

Для тіста:

борошно – 600 г

дріжджі (швидкодіючі) – 1 пакетик

цукор – 150 г (для більш солодкої паски додайте 50-70 г цукру)

йогурт (натуральний) – 120 мл

вода (тепла) – 220 мл

масло – 50 г

жовтки – 2 шт. (+1 для змащування паски) молоко – 1 ст. л. мак (зерна) – 1 ст. л.

родзинки – 100 г

цукор ванільний – 10 г

цедра апельсину або лимона – 1 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

Для глазурі:

цукрова пудра – 100 г

цедра апельсину або лимона – 1 ст. л.

лимонний сік – 1-2 ст. л.

Просійте борошно. Яйця, вершкове масло і йогурт дістаньте з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. У невеликій ємності змішайте дріжджі з теплою водою, ванільним цукром і половиною цукру (75 г). Накрийте рушником і залиште на 20 хвилин, щоб дріжджові бактерії активувалися.



У мисці змішайте 2 яєчних жовтки з рештою цукру, йогуртом, розм’якшеним маслом і сіллю. Додайте тонко натерту апельсинову цедру і мак. Добре перемішайте до отримання однорідної маси.

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Додайте до суміші дріжджі, акуратно перемішайте і починайте додавати борошно невеликими порціями. Готове тісто викладіть у велику миску, змащену рафінованою соняшниковою олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце приблизно на 1-1,5 години. За цей час тісто має значно збільшитися в розмірах.

Родзинки змішайте з невеликою кількістю цукрової пудри. Почніть акуратно обминати тісто, додавши до нього родзинки. Розділіть тісто на кількість форм. Слід пам’ятати, що форму для випічки потрібно заповнити не більш як на третину. Розкладіть тісто у форми, накрийте їх рушником і поставте в тепле місце на 1-1,5 години. За цей час тісто має піднятися до країв форми. Змастіть верхівки сумішшю одного жовтка з 1 ст. л. молока.

Духовку розігрійте до 180 ºС. Використовуйте режим верхнього та нижнього нагріву. Встановіть форми з пасками на середній рівень духовки і випікайте 30-45 хвилин (залежно від параметрів духовки і розміру форми). Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

Готові паски вийміть із духовки і дайте їм повністю охолонути у формах. Дістаньте паски і покрийте глазур’ю з суміші цукрової пудри (100 г) і лимонного соку (1-2 ст. л.). Посипте зверху тонкими смужками апельсинової цедри (1 ст. л.).

Всі фото ілюстраційні







