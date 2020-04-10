Офіційно: цигарки ускладнюють перебіг COVID-19

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Тютюновий дим може призводити до ускладнень у перебігу коронавірусної хвороби. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"Не можу з упевненістю сказати, чи смог впливає, але з упевненістю скажу, що тютюновий дим погіршує перебіг коронавірусної хвороби, а також призводить до ускладнень, які можуть виникати від грипоподібних захворювань, в тому числі коронавірусної хвороби, особливо коли поєднується пневмонія", - сказав він.

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Також він порекомендував не "гратися з підпалюванням рослинності". Ляшко зазначив, що наразі проводиться моніторинг атмосферного повітря, і в разі перевищень допустимої концентрації, про це одразу буде повідомлятися населенню. Надаватимуться відповідні рекомендації, що потрібно робити, щоб унеможливити ризик для здоров'я українців у цій ситуації.