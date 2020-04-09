Можно ли защитить руки хозяйственным мылом от коронавируса

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Мытье рук во время пандемии коронавируса стало не просто обязательным правилом гигиены, а и процедурой, которая может буквально спасти жизнь. При этом мыть руки надо с особой тщательностью — в течение 30-40 секунд.

На фоне пандемии многих тревожит вопрос: можно ли мыть руки хозяйственным мылом и способно ли оно "убить" коронавирусную инфекцию.

Сразу можно ответить на этот вопрос — да, способно. К тому же, стоит такое мыло копейки, зато по полезным свойствам обгонит любое средство для чистки. При этом спектр применения хозяйственного мыла — невероятно широкий. Его применяют и в косметологии, и в лечении ожогов, грибка, воспалительных заболеваний и т.д., пишет today.ua.

На мыле обычно указаны определенные цифры — 72%, 70%, 65%. Эти цифры означают процент содержания в мыле жирных кислот. Чем больше цифра на куске хозяйственного мыла, тем лучше оно будет бороться с грязью и инфекцией.

Хозяйственное мыло изготавливается исключительно из натуральных и экологически чистых материалов, растительных масел и животных жиров. Такое средство является практически гипоаллергенным.

Однако есть и определенные минусы, главный из которых — то, что хозяйственное мыло очень пересушивает кожу. Если вы хотите пользоваться этим средством для мытья рук во время пандемии коронавируса, запаситесь сразу и увлажняющими кремами.