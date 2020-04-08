Єдиний симптом - втома. В Україні зафіксували нетиповий випадок COVID-19

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В Україні зафіксовано випадок безсимптомного захворювання на коронавірус COVID-19.

У жінки, що заразилася, був лише один симптом – втома. Про це в ефірі ObozTV розповіла сімейна лікарка Віталіна Олещенко, передає NNS.

Медик в хронологічному порядку виклала всі події, що передували виявленню коронавірусної інфекції. Так, в середу, 1 квітня, до неї звернулася жінка зі скаргами на втому.

"При огляді: температура 36,6, сатурація 99, в легенях хрипів немає, видимих запальних процесів слизових – немає. Діагностована втома, призначено пити воду, дотримуватися карантинного режиму, самоізолюватись. І, звичайно, бути зі мною на зв'язку".

Через 4 дні пацієнтка зателефонувала лікарці і повідомила, що "загальна слабкість наростає і з'являється задишка. Пацієнтка не може глибоко вдихнути". "Ми приймаємо рішення, що треба здати загальний аналіз крові і я рекомендую пацієнтці зробити комп'ютерну томографію (КТ) легень".

Увечері неділі, 5 квітня, прийшов результат загального аналізу крові.

"І це аналіз здорової людини. Лейкоцити були дещо знижені, швидкість осідання еритроцитів – 15. До цього ми здали С-реактивний білок, це маркер запалення, і він був 5, в нормі", - пояснила лікарка.

У понеділок, 6 квітня, пацієнтка робить КТ легенів і висновок свідчить: "Лівобічна верхньодолева полісегментарна пневмонія. Коронавірусна інфекція під питанням".

Сімейна лікарка прийняла рішення провести експрес-тест на коронавірус. Він був зроблений і показав, що "пацієнтка вже дуже довго хворіє коронавірусною інфекцією". Далі тест зробили її 14-річній дочці, він також виявився позитивним. Але тест дитини показав, що "дочка, швидше за все, має стійкий імунітет".

Увечері того ж дня сімейна лікарка прийняла рішення робити ПЛР-тест, "щоб виявити самого збудника в верхніх дихальних шляхах". Вона викликала карету швидкої допомоги, медики приїхали в захисних костюмах, в масках, рукавичках і окулярах.

Далі лікарка і медики швидкої зателефонували до вірусологічної лабораторії, де їм пояснили, що "ПЛР-тести можна зробити в черговій лікарні цього району". Але в черговій лікарні заявили, що зроблять тест тільки в разі госпіталізації пацієнтки.

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Пацієнтці було сказано, що, "якщо немає гострих симптомів, ні температури, ні кашлю, то вам краще залишатися вдома і на госпіталізацію не погоджуватися. Пацієнтка відмовляється від госпіталізації, я її відправляю додому, набравши ПЛР-тести сама", – розповіла лікарка.

"Сьогодні я сама повезу їх до вірусологічної лабораторії на власному транспорті", - повідомила вона. У цьому контексті Віталіна Олещенко озвучила пропозицію, щоб "на каретах швидкої допомоги були пробірки з фізіологічним розчином, щоб вони самостійно могли набрати ці аналізи і передавати їх в вірусологічну лабораторію".

Лікарка заявила, що цей "нетиповий і абсолютно непротокольний" випадок свідчить про те, що випадків зараження коронавірусом набагато більше.

"Якщо такі тести будуть робити працівники швидкої допомоги, статистика у нас стане зовсім іншою. І тоді люди зрозуміють, що дійсно це пандемія і це дуже страшний вірус, який може наробити дуже поганих речей", – попередила вона.

Лікарка порекомендувала звертатися до сімейного лікаря при будь-яких симптомах, "тому що, як бачите, коронавірусна інфекція може протікати з абсолютно низькою симптоматикою".