У МОЗ пояснили, чому у громадських закладах треба бути в масці

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У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують українцям не заходити в громадські заклади без захисної маски, повідомляє Укрінформ з посиланням на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, інформує NNS.

Так, на брифінгу Віктор Ляшко сказав:

"Стосовно масочного режиму. Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину, це не засіб індивідуального захисту. В той же час ми рекомендуємо і наполягаємо без маски не заходити в громадські заклади - магазини, аптеки та інші робочі місця. Тому що всіх вас ми розглядаємо як потенційних хворих. Коли є маска на обличчі, то виділення збудника, виділення біологічного матеріалу зменшується, і не досягає 1, 5 метра, а може виділятися не більше ніж на 10-15 см... Тому маску ми рекомендуємо одягати саме з цією метою".

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За його словами, респіратори з клапанами видиху захищають тільки людину, але не виконують функцію захисту інших людей від вас. Він додав, що клапан видиху дозволяє досить швидко та якісно однонаправленим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекційної хвороби.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.