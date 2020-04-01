У МОЗ назвали причину смерті більшості пацієнтів із коронавірусом в Україні

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У МОЗ заявили, що не у всіх 17 летальних випадках саме коронавірусна хвороба призвела до смерті, повідомляє «Слово і діло», інформує NNS.

Зазначається, що найбільша кількість летальних випадків реєструється у хворих із цукровим діабетом.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

«Сьогодні у статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких ми діагностували коронавірус. Це не значить, що у всіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку», - зазначив він.

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Ляшко повідомив, що смерть відбувається з інших причин.

«Проводячи аналіз і досліджуючи кожен летальний випадок, ми бадчимо, що смерть відбувається з інших причин. Тому найближчим часом на офіційному сайті МОЗ ми покажемо детальну розбивку за кожним разом. Найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих із цукровим діабетом», – додав він.

Станом на 10:00 1квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків.

Станом на ранок 1 квітня у світі виявлено 862 234 випадків захворювання COVID-19, 178 836 осіб одужали та 42 404 померло від ускладнень, спричинених хворобою.