Як ховати померлих від коронавірусу

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Головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук надав рекомендації щодо поховання хворих на коронавірус, передає Еспресо.TV, інформує NNS.

Про це лікар розповів під час брифінгу в п'ятницю, 27 березня 2020 року.

"У нас є певні рекомендації: поховання проводиться за малої кількості осіб, ті хто проводить поховання, мають бути в масках і бажано в захисних костюмах, тіло слід обгортати полотном, змоченим в хлорну суміш", - пояснив Савчук.

Разом з тим, він закликав уникати паніки з приводу подібних поховань.

"Не потрібно робити паніки щодо поховання таких людей. Це не та інфекція, від якої страждали люди протягом століть", - наголосив головний санлікар Франківщини.

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Як повідомляє «Апостроф», Київська міська державна адміністрація рекомендує поховання померлих від коронавірусу (COVID-19) в патологоанатомічних мішках. Про це йдеться в протоколі Спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав рекомендації щодо похоронів померлих від COVID-19, пише Українська правда.

"Найбільший ризик в похованні мають ритуальні обряди. Велике скупчення людей, прощальні поцілунки, це все ті точки ризику, які треба унеможливити і запобігти.

Тому ми вимушені вам рекомендувати зменшити час і кількість людей, які проводжають людину в останній шлях при коронавірусній хворобі, оскільки тут є можливість недотримання правил карантину, який забороняє сьогодні ритуальні обряди.

І це може тягнути до адміністративно-кримінальної відповідальності", - розповів Ляшко.

На 10.00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.