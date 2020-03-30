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В Україні визначено перелік лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Про це NNS повідомляє з посилянням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я.

«Це - лікарні першої хвилі, які першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. Список цих лікарень буде збільшуватись у разі необхідності. Побачити інформацію про лікарні та рівень їхньої оснащеності можна на новому дешборді НСЗУ», — йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що відповідні заклади охорони здоров’я відібрані і схвалені очільниками областей, регіональними департаментами охорони здоров’я, рекомендовані НСЗУ спільно з МОЗ. Вимоги щодо формування мережі цих закладів затверджено розпорядженням Віктора Ляшко, Головного державного санітарного лікаря України №7 від 27.03.2020 року.

«Вибір цих лікарень є спільною позицією голів обласних державних адміністрацій, МОЗ та НСЗУ. Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Щоб госпіталізовані з COVID-19 пацієнти отримували всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану. А ті пацієнти, які потрапили до лікарні з приводу інших захворювань, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування», — наголошують в МОЗ.

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Повідомляється, що всі лікарні мають необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус:

«В 240 закладах передбачено 4,1 тисяча місць для ізоляції хворих, 67 тис. ліжок-місць. Кількість апаратів ШВЛ складає понад 1800 одиниць. В лікарнях працює 5855 лікарів - інфекціоністів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів».

У МОЗ наголошують, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

Ті ж пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я, бо це може загрожувати їхньому здоров’ю.

«При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103», — зазначають у відомстві.

Список лікарень:

У МОЗ наголосили, що 240 спеціалізованих закладів, які здатні прийняти пацієнтів з COVID-19 - це лікарні першої хвилі. У випадку збільшення кількості інфікованих відповідно збільшуватиметься кількість лікарень. Інформація оновлюватиметься при залученні нових закладів охорони здоров’я або додатковій верифікації даних.