Ляшко розповів, яка ситуація з захворюваністю на коронавірус в Україні

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За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, захворюваність на Covid-19 в Україні в межах прогнозованої. Про це повідомляє Укрінфом, інформує NNS.

Про це Ляшко заявив на брифінгу стосовно ситуації із захворюваністю на Covid-19.

“Наразі, дивлячись на ... статистику грипоподібних захворювань, (можна сказати, що вона - ред.) в діапазоні прогнозованої. В той же час насторожує статистика (щодо - ред.) людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу. За результатами цього аналізу ми будемо знову ж таки переглядати карантинні заходи, оскільки ми бачимо, що мобільність населення від 18 до 50 років значно велика, і це велика група ризику. Тому потрібно буде переглянути наші заходи, і знову ж таки внести зміни до карантину, щоб впливати і на цю групу і зменшити кількість зареєстрованих випадків”, - сказав він.

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Ляшко наголосив, що зростання кількості зареєстрованих випадків пов'язано з переглядом алгоритмів тестування і збільшення точок доступу для тестування на Covid -19.

Головний санітарний лікар нагадав, що мова йде про встановлення діагнозу тільки після проведення дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнт одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.