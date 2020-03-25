17 днів без людей: скільки живе коронавірус?

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Коронавірус вижив у каютах лайнера Princess Cruise 17 днів після того, як там були хворі пасажири. Це набагато більше, ніж вважалося досі. Про це повідомляє Главком з посиланням на CNBC, інформує NNS.

Такий висновок зробили експерти Центру з контролю і профілактики захворювань CDC, які дослідили каюти пасажирів з COVID-19 на круїзному лайнері.

Повідомляється, що коронавірус був виявлений на різних поверхнях в каютах Princess Cruise, в тому числі і там, де жили пасажири без симптомів COVID-19. Зараз фахівці CDC проводитимуть дезінфекцію кают, щоб остаточно знищити вірус.

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При цьому раніше вчені вважали, що коронавірус може жити до трьох днів на пластиці і нержавіючій сталі.

Нове дослідження збільшує тривалість життя вірусу поза людиною практично в п'ять разів. Зараз вчені збираються провести нові дослідження тривалості життя вірусу поза людським організмом в різних, в тому числі і температурних, умовах.

Раніше шляхом випробувань дослідникам вдалося з'ясувати, на яких поверхнях найдовше триває «період напіврозпаду» нового коронавірусу. Тоді науковці заявили, що найдовше вірус утримується на пластику – 70 годин. 50 годин він може прожити на сталі й 20 годин на картоні.