Змінено максимальну допустиму кількість пасажирів у громадському транспорті

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Як стало відомо NNS, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Відповідна постанова № 239 оприлюднена на Урядовому порталі, інформує РБК-Україна.

Постановою скасовується норма про те, що допускається перевезення не більше 10 пасажирів одночасно в трамваї, тролейбусі та автобусі на регулярних маршрутах та в автобусах, що курсують в режимі маршрутного таксі.

Замість цього Кабмін встановив, що у трамваї, тролейбусі та автобусі допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.

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Однак для службового транспорту встановлена більш м'яка норма, згідно з якою допускається кількість пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Згідно з постановою продовжується заборона до 24 квітня на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

Фото: politeka.net