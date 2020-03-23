Громадянам заборонили покидати Україну з туристичною метою

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону українцям покидати Україну з туристичною метою. Заборона стосується пасажирських перевезень. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Про це у Facebook написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами позачергового засідання уряду 23 березня.

"Від завтра (24 березня) з 12:00 громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Діяльність усіх аеропортів, окрім "Борисполя", – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: В аеропорту "Бориспіль" у чоловіка виявили коронавірус

Шмигаль додав, що рішення є непопулярним та незручним, але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають: "Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи".

Нагадуємо:

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.