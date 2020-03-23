В аеропорту "Бориспіль" у чоловіка виявили коронавірус

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За добу в Україну в’їхало понад 15 тисяч осіб, у одного українця експрес-тест підтвердив COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує NNS.

«Протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб. В пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні», — йдеться в повідомленні.

Також сьогодні прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу «Перемишль-Київ» будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг «Рига-Київ» оформлятимуть у м. Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

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Окрім того в зоні ООС прийняті окремі рішення щодо перетинання лінії розмежування в обох напрямках майже 100 громадянами, а адмінмежу з тимчасово окупованою територією АР Крим учора перетнули 215 осіб.

Нагадаємо, що з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.