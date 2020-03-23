Євросоюз через коронавірус може закрити кордони на два роки

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Голова Центрального штабу з подолання кризової ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу в Чехії, заступник міністра охорони здоров'я республіки Роман Примула прогнозує, що кордони держав ЄС будуть закриті протягом двох років. Про це повідомляє УНІАН, інформує NNS.

Про це Роман Примула заявив у неділю, 22 березня, празькому телеканалу Prima.

"Закриття кордонів та пов'язані з цим обмеження поїздок по Європі може розтягнутися на майбутні один - два роки. Розвиток ситуації в європейських країнах набуває неприємної тенденції. І багато місяців підуть для поліпшення ситуації", - зазначив він.

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За його словами, Чехія прийняла усі можливі жорсткі заходи для припинення поширення коронавірусу.

Для запобігання загрози нових хвиль епідемії, на думку Примули, необхідно не допустити масового в'їзду в республіку громадян з Італії, Франції, Німеччини, Іспанії та інших країн, в яких перебуває найбільша кількість тих, що заразилися.