Робота завтрашнього дня: як технології вплинуть на ринок праці в Україні через 10 років

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Через 10 років Україна, як і весь світ, практично повністю трансформуються в ІТ, використовуючи різні хмарні сервіси та посилюючи свої IT-департаменти. Звичайно, на вакансії у цій сфері припадатиме левова частка всього ринку праці. Про це повідомляє NNS, з посиланням на 24tv.ua.

Вже до 2030 року інвестиції в технології ШІ сягнуть 2,5 трильйони доларів. Про це розповів директор з питань національних технологічних стратегій й політики для 24 країн регіону Центральної та Східної Європи компанії Microsoft Михайло Шмєльов.

Він пояснив, що компанії, в тому числі Microsoft, долучаються до створення продуктів, що працюють з даними, модифікують робочі місця і допомагають працівникам компаній бути більш продуктивними.

Про нові технології в Україні через 10 років

«За прогнозами експертів, вже цього року 85% світових корпорацій використовуватиме штучний інтелект. До 2025 року світ опанує можливості змішаної реальності для створення нових середовищ та візуалізації, де фізичні та цифрові об'єкти співіснують і взаємодіють у режимі реального часу.

Корпорація Microsoft першою почала просувати на широкий ринок окуляри зі змішаною реальністю HoloLens з AR-гарнітурою. Серед відомих компаній, які вже використовують HoloLens — Audi, AB In Bev, Centrica та десятки інших.

Вже зараз ми бачимо сотні прикладів використання технологій змішаної реальності: хірурги у Великобританії застосовують HoloLens, щоб "побачити" пацієнтів зсередини ще до операції. Команда Імперського коледжу в Лондоні носить ці пристрої в операційних кінотеатрах, щоб маркувати ключові судини, кістки та м’язи, що робить процедури швидшими та безпечнішими.

Ми бачимо майбутнє у використанні технологій змішаної реальності, а її інструменти, за прогнозами, зможуть принести до 144 мільярдів доларів у світову економіку протягом наступних 5-6 років.

В Україні є високий інтелектуальний потенціал та сильні IT-спеціалісти, а також сфера стартапів, яка стрімко розвивається. Доказом є те, що з 2010 тільки в програмах підтримки та розвитку стартапів від Microsoft Україна брали участь понад 1 200 "впевнених" стартапів із пропрацьованим бізнес-планом та унікальною ідеєю. Й це тільки наша програма».

Про робочі місця в майбутньому

«Нещодавно Інститут вивчення майбутнього (Institute for the Future, IFTF) представив дослідження про зміни на світовому ринку праці у найближчі десять років. 60% опитаних менеджерів вважають, що у 2030 році всі працівники компаній опанують інформаційно-комунікаційні технології, щоб зберегти конкурентоспроможність.

За нашими даними, понад 81% партнерів будуть інвестувати у сучасні робочі місця протягом наступних двох років. А 83% менеджерів погоджуються із твердженням, що завдяки ІТ робочі процеси змінюються на краще.

Під ці потреби ми розробили Microsoft Teams — центр для командної роботи в Office 365, який інтегрує користувачів, вміст і засоби, що необхідні для ефективнішої роботи. Teams поєднує всі необхідні інструменти —Office 365, месенджери, дзвінки календар, перекладач, який самовдосконалюється завдяки машинному навчанні».

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