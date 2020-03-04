На Work.ua більше ніяких вакансій від «Партії Шарія»

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Популярний сайт з пошуку роботи Work.ua не буде розміщувати вакансії від «Партії Шарія». Про це заявив співзасновник і керівник компанії Артур Михно на своїй сторінці в Facebook, інформує NNS.

«Я готовий говорити з ворогом, але не хочу потискати йому руки. Я готовий приймати різні точки зору, але залишаю і собі право мати власну. І залишаю право собі і своїй компанії не допомагати і не співпрацювати сьогодні з тими, хто на мою думку хоче мого знищення у майбутньому», — написав Михно.

У свою чергу лідер партії «Партія Шарія» Анатолій Шарій на своїй сторінці в Facebook заявив, що Work.ua відмовила його партії в розміщенні вакансій за політичними мотивами, і закликав своїх прихильників не співпрацювати з компанією.

«Це політична компанія, яка з політичних мотивів відмовила Партії Шарія в розміщенні вакансій. Я закликаю всіх наших прихильників ніколи не розміщуватися на цьому ресурсі. І віддалятися звідти, якщо мали необережність там розміститися», — написав Шарій.

Нагадаємо, 21 липня 2019 року, на виборах до Верховної Ради України, партія «Партія Шарія» набрала 2,23% голосів, чого не вистачило для того, щоб потрапити в парламент.

Лідер партії Анатолій Шарій — відеоблогер, колишній український журналіст. З 2012 року живе за кордоном, має статус політичного біженця в Литві. За інформацією українських ЗМІ, політиків та СБУ, веде проросійську пропаганду з дискредитацією України. Багатьма оглядачами звинувачується в українофобії, зокрема на підставі його ксенофобних висловлювань про українців. Колишній активіст гомофобної організації «Любов проти гомосексуалізму». Лідер політичної партії «Партія Шарія», члени якої помічені в участі в російських пропутінських організаціях.

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