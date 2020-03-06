Як українці ставляться до свята 8 березня - опитування Viber

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Напередодні Міжнародного жіночого дня Viber провів онлайн-опитування серед українців, щоб з’ясувати їхнє ставлення до 8 березня. Про це інформує NNS з посиланням на nachasi.com.

За результатами опитування виявилося, що 69% користувачів з України відповідально ставляться до події та вибору подарунка, 10% — вітають без особливого бажання, 7% українців не вважають 8 березня святом, а 4% вважають день не важливим.

Всього в опитуванні взяли участь понад 40 тисяч українських користувачів.

Також Viber запускає тематичний чат-бот з подарунками, у якому кожен охочий з 3 по 9 березня може отримати свій приз, покрутивши колесо фортуни.

Серед подарунків — індивідуальні знижки, купони, стікерпаки й пропозиції від партнерів компанії.

Що дарувати?

В Україні все частіше згадують про оригінальне значення Міжнародного жіночого дня – символу антисексизму та боротьби жінок за свої права. Проте, в нашій країні традиція дарувати жінкам подарунки до цього свята аж надто вкорінена, щоб різко від неї відмовлятися.

З іншого боку, подарунок – це завжди приємно, тож хіба буде зайвим ще один привід подарувати щось близькій людині? Головне – не піддаватися роками вбитим у нас уявленням про гендерні ролі та вирватися з викривленого простору з тюльпанами та кухонними приладами.

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