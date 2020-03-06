Ляльку Barbie вперше присвятили українці (фото)

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Компанія Mattel, що випускає ляльки Barbie, вперше присвятила ляльку з серії Role Models українці. Про це NNS дізналася з повідомлення УНН.

Українкою, якій присвятили ляльку стала олімпійська чемпіонка-2008, шестикратна чемпіонка світу і восьмикратна чемпіонка Європи з фехтування Ольга Харлан. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Будучи маленькою дівчинкою, я завжди мріяла про свою ляльку Барбі. І вона у мене була, як і у більшості дівчаток. Але я навіть і подумати не могла, що колись сама стану лялькою Barbie! Шалено рада, що змогла мотивувати легендарний бренд Barbie для створення цієї красуні", — написала Харлан.

Фото з Ольгою Харлан з сайту «Столичний регіон» та Instagram спортсменки.

Так, лялька-фехтувальниця "Оля" одягнена в фехтувальний костюм, а в руках у неї шпага і шолом в кольорах українського прапора.

Role Models — це особлива серія ляльок Barbie, що присвячена до Міжнародного дня жінок. Компанія почала випускати цю лінійку іграшок два роки тому, до 60-ї річниці бренду.

Відзначимо, що американська компанія Barbie займається виготовленням іграшок з 1945 року. Крім Харлан, спеціальну ляльку від всесвітньо відомої компанії отримували ще дев'ять спортсменок, серед яких футболістка Аманда Анрі, легкоатлетки Айрін Палшіте, Діна Ешер-Сміт і Маланка Міхамбо.

Фотоз сайту barbie.mattel.com.