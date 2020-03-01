Яку зброю та на яких умовах дозволять мати українцям

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Як стало відомо NNS, Комітет Верховної Ради України підтримав надання громадянам права на володіння короткоствольною зброєю та ухвалив рішення об'єднати законопроєкти №1222 і №1222-1.

У результаті Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності запропонував свою версію «об’єднаного» проєкту Закону «Про обіг цивільної зброї та боєприпасів до неї», який й пропонується доопрацювати та подати до Верховної Ради.

Пропонується, що закон визначатиме:

правові підстави і порядок обігу та використання цивільної зброї та боєприпасів до неї і регулює суспільні відносини з цих питань;

категорії цивільної зброї;

загальні права і обов’язки юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з виробництвом, торгівлею, ремонтом та використанням цивільної зброї та боєприпасів;

характеристики зброї, забороненої до цивільного обігу;

засади ведення Єдиного державного реєстру цивільної зброї.

Категорії зброї та боєприпасів, що перебуватимуть в цивільному обігу(стаття 5):

А – пневматична зброя калібру до 4,5 мм(включно) і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с (включно) та боєприпаси до неї; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм (включно) та боєприпаси до неї, якщо енергія кулі становить менше 0,5 Дж/мм2; газова зброя; луки та арбалети з силою натяжіння тетиви не більше 20 кг та стріли до них;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична) та боєприпаси до неї; пневматична зброя калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с та боєприпаси до неї; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси до неї, луки та арбалети, не віднесені до категорії А;

С – короткоствольна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;

С1 – холодна зброя безпосередньої дії (клинкова, не клинкова, комбінована) та опосередкованої дії (метальна);

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя та боєприпаси до неї;

D1 – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;

E – автоматична зброя; нарізна зброя калібром більше 12,7 мм та боєприпаси до неї; вогнепальна зброя, замаскована під інші предмети; вогнепальна зброя, виготовлена з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів; боєприпаси бронебійної (куля з твердим осердям бронебійної дії), розривної (куля із зарядом, що розривається в момент зіткнення) або запальної (куля з хімічною сумішшю, яка запалюється при контакті з повітрям або в момент зіткнення) дії, а також снаряди для подібних боєприпасів; боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених цілей, а також снаряди для подібних боєприпасів; зброя, що не входить до інших категорій.

Водночас стаття 8, що визначає в Україні заборонена для цивільного обігу та набуття зброя яка належить до категорії Е, короткоствольна вогнепальна зброя калібром більше 13 мм, довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібром більше 27 мм. довгоствольна вогнепальна зброя, яка дозволяє вести стрільбу зі складеним прикладом, якщо її довжина зі складеним прикладом не перевищує 600 мм, а також зброя перероблена з невогнепальної, зміненим маркуванням, з незаконно заміненими основними частинами та ні.

Цивільний обіг і володіння зброєю та боєприпасами до неї, що належать до категорій В, С, С1, D, D1, здійснюватиметься на підставі дозвільного документу і в порядку, визначеному цим Законом. Дозвіл видаватиметься на відповідну категорію зброї строком на п’ять років.

Кількість одиниць зброї та боєприпасів до неї, що знаходяться у цивільному обігу, яку може набути у власність фізична особа, не обмежена.

Набуття боєприпасів до зброї можливе за наявності Дозволу на відповідну категорію зброї. Особа має право набути боєприпаси до зброї лише тієї категорії, на яку вона має Дозвіл.

Цивільний обіг патронів та метальних елементів до пневматичної, газової, вихолощеної зброї, зброї під патрон «Флобера» калібром до 4,5 мм (включно) не обмежується.

Умови отримання фізичними особами Дозволу на категорію зброї (стаття 18):

категорії В, С1 та D (травмат, гладкоствол, холодна) – дієздатні, психічно здорові громадяни України, які досягли 21-річного віку , не мають судимості за будь-які злочини незалежно від кваліфікації діянь за статтями Кримінального кодексу України та/або не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

– дієздатні, психічно здорові громадяни України, , не мають судимості за будь-які злочини незалежно від кваліфікації діянь за статтями Кримінального кодексу України та/або не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року. категорії С та D1 (короткоствол, довгоствольна нарізна) – дієздатні, психічно здорові громадяни України, які досягли 27-річного віку та не менш, як шість років мають у законному користування зброю або дозвіл на категорію В та D, та не мають судимості за будь-які злочини незалежно від кваліфікації діянь за статтями Кримінального кодексу України та/або не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Юридичні особи, які мають ліцензію на діяльність тирів та стрільбищ, мають право на набуття у власність зброї всіх категорій окрім Е у кількості не більше п’яти одиниць однієї моделі за одним місцем постійного зберігання зброї.

Суб’єкти охоронної діяльності мають право на набуття у власність виключно зброї категорій В, D, D1 та боєприпасів для неї.

Юридичні особи – суб’єкти сфери фізичної культури і спорту мають право на набуття у власність зброї та боєприпасів до неї будь-якої категорії окрім Е.

Кіностудії мають право на набуття у власність виключно вихолощеної зброї та зброї категорії С1 (холодна зброя).

Музеї, які використовують зброю в якості експонатів, мають право на набуття у власність вихолощеної, нейтралізованої, старовинної (антикварної) зброї та зброї категорії С1.

Носіння та транспортування цивільної зброї та боєприпасів (стаття 31):

Носіння цивільної зброї (за виключенням зброї категорії А, вихолощеної та нейтралізованої) забороняється, окрім випадків, передбачених цим Законом.

Носіння цивільної зброї дозволяється: під час здійснення полювання в мисливських угіддях; заняття стрільбою чи на спортивних заходах у межах стрілецьких тирів та стрільбищ; у межах місця постійного зберігання зброї власником цієї зброї.

Власники цивільної зброї мають право транспортувати її до місць постійного зберігання зброї, проведення полювання, спортивних заходів чи заняття стрільбою. Транспортування зброї та боєприпасів до неї (за виключенням зброї категорії А, вихолощеної та нейтралізованої) повинно здійснюватися у спеціально призначених для цього засобах (чохол, кейс, тощо) у спосіб, що забезпечує безпеку власнику та оточуючим, їх надійне зберігання та унеможливлює безперешкодний доступ до них сторонніх осіб. Транспортування однією фізичною особою більш ніж трьох одиниць цивільної зброї заборонено.

Носіння та транспортування боєприпасів відповідної категорії дозволено (окрім боєприпасів категорії А) за умови наявності у особи при собі Дозволу на відповідну категорію зброї.

Носіння, транспортування вогнепальної зброї або боєприпасів особою, що знаходиться у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу, забороняється та є підставою для припинення дії Дозволу на відповідну категорію зброї.

Транспортування юридичними особами понад десяти одиниць вогнепальної цивільної зброї здійснюється у супроводі озброєної охорони.

Порядок носіння зброї, що належить суб’єктам охоронної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

Використання та застосування цивільної зброї для захисту (стаття 36):

Фізичні особи власники цивільної зброї за місцем постійного зберігання зброї та працівники юридичних осіб суб’єктів охоронної діяльності можуть застосовувати наявну в них на законних підставах вогнепальну зброю виключно:

з метою здійснення необхідної оборони;

для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб;

для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення.

Застосуванню зброї має передувати чітко виражене попередження про це особі, щодо якої планується застосування зброї, за винятком випадків, коли зволікання в застосуванні зброї створює безпосередню небезпеку для життя власника зброї чи оточуючих або може спричинити інші тяжкі наслідки.

Забороняється застосовувати вогнепальну зброю, яка перебуває в цивільному обігу, щодо жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їхній вік очевидний або відомий, за винятком випадків здійснення останніми збройного або групового нападу, а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, окрім випадків вчинення ними неправомірних дій, які загрожують життю чи здоров’ю людей.

Якщо внаслідок застосування вогнепальної зброї, яка перебуває у цивільному обігу, нападнику заподіяно тілесні ушкодження, особа, яка застосувала зброю, зобов’язана здійснити виклик екстреної медичної допомоги, вжити заходів до охорони місця події та негайно повідомити органам Національної поліції про випадок застосування зброї.

Особа, яка правомірно застосувала зброю, не підлягає адміністративній чи кримінальній відповідальності та не відшкодовує шкоду, завдану внаслідок застосування нею зброї.

Обов’язок щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок правомірного застосування зброї, покладається на особу (осіб), яка вчинила протиправні дії, що призвели до застосування зброї чи на спадкоємців таких осіб, в межах вартості успадкованого майна.

Увага! У даній публікації наведений текст проєкту закону, якій ще буде розглядатися Верховною Радою за встановленою процедурою, під час якої текст законопроєкту може змінюватись. Крім того, проєкт закону може бути відхилений у процесі розгляду.