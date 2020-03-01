"Зарплати" в конвертах видають "слугам" заступники Арахамії - Скороход

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Як стало відомо NNS, нардепка Анна Скороход, виключена із фракції "Слуга народу", заявила, що її колишні колеги по фракції отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії, голови фракції "Слуга народу". Про це вона заявила в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою, інформує Українська правда.

Скороход стверджує, що нардепи отримують "винагороду" за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним "слугам" платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції – $15 тисяч.

Гроші видають кожному особисто на руки готівкою.

"Як мені казали, то зами фракцій", – відповіла на запитання, хто саме є "касиром" у партії.

Конкретні прізвища Скороход не назвала, посилаючись на те, що давала свідчення Національному антикорупційному бюро.

"Я з самого початку, ще мене в цьому звинувачували, що я не голосую, що я не підтримую партію, але насправді я багато законопроєктів підтримувала. Але не ті закони, які я бачила лобістськими, які я аргументувала, і ми ще багато сварились з цьому приводу і на фракціях теж", – сказала нардепка.

Колишня "слуга" також згадала звинувачення Арахамії у тому, що вона сама платила нардепам та лобіювала інтереси бізнес-груп. Вона дорікнула йому, що зустрічного позову про спростування її слів він так і не подав, а вона ж, навпаки, позивається до голови фракції.

Також Скороход вважає, що Арахамії варто заборонити виступати на телебаченні та давати коментарі.

"Будь-ласка, забороніть йому з’являтись і щось коментувати. Бо коли він наговорить тієї дурні, що він говорить, то потім ніхто не знає, як її розгрібати"", – прокоментувала вона заяви лідера "Слуги народу" про водопостачання до Криму.

Передісторія:

15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Анну Скороход. Того ж дня через порушення домовленості про спільне голосування щодо низки чутливих питань із фракції виключили Антона Полякова.

Перед цим Скороход заявила, що влада затримала її чоловіка Олексія Алякіна через її голосування проти законопроекту про відкриття ринку землі всупереч позиції фракції.

У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів.

Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання.

У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5 тисяч у конвертах.