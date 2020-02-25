Україна розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною

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Як стало NNS, для 11 міст України майже удвічі розширили регулярне авіасполучення з Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес службу Міністерства інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що у результаті переговорів на рівні авіаційних влад українцям суттєво розширили регулярне авіасполучення з Туреччиною.

«Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса-Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення — також без обмежень», — каже міністр.

Як повідомляється, 11 міст України вже мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною: Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Дніпро, Львів, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя.

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