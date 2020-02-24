Нова функція МАУ: тепер можна заморожувати ціну на авіаквитки

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Як стало відомо NNS, компанія МАУ дозволила заморожувати вартість авіаквитків протягом 48 годин, пише The Village Україна з посиланням на avianews.

Повідомляється, що новою послугою можна скористатися, якщо до перельоту залишилося менше семи днів. Ціну можна заморозити на конкретне місце на обраному рейсі.

Функцію можна знайти та активізувати на сторінці оплати після заповнення даних пасажира. Послуга коштуватиме 5,99 євро. Якщо після бронювання пасажир відмовиться від рейсу, то збір за замороження не повертатимуть.

Оплатити авіаквитки можна у розділі «управління бронюванням» протягом 48 годин.

У МАУ звертають увагу, що послуга дійсна тільки для власних рейсів авіаперевізника.

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